Gregorio Morachioli, chi è il fantasista del Bari: il prestito alla Juve, il poster di Douglas Costa e la C

Gregorio Morachioli is on fire. Ha conquistato Bari con il primo gol in Serie B. E non un gol qualunque. La sua rete al 93' a Bolzano contro il Sudtirol consente ai biancorossi di sognare l'aggancio al Genoa. E di sperare ancora nella promozione diretta in Serie A.

Chi è Morachioli

Viene dalla Serie C, dove ha giocato prima con la Pistoiese e poi con l'Imolese. A Renate, con il numero dieci sulle spalle, è esploso. In un anno e mezzo, 46 presenze, anche qui senza gol. Ciro Polito lo ha chiamato a gennaio, si dice che abbia ricevuto quella telefonata mentre era sul bus per andare a giocare. Lo volevano in tanti in C, ma il Bari ha puntato su di lui per la cadetteria. Era il 31 gennaio. Ha giocato cinque partite, ha segnato una volta, appunto a Bolzano. Non ha mai giocato titolare, ma a gara in corso ha già dimostrato di poter essere fondamentale.

Cresciuto nello Spezia, la squadra della sua città. Era andato in prestito dal 2016 al 2018 al settore giovanile della Juventus, dove però non è riuscito a esplodere. Tanto da tornare allo Spezia e poi girare l'Italia. Il Renate è stato il primo club ad acquisirne il cartellino. E poi c'è il Bari.

Morachioli ha detto ieri che il suo difetto più grande è quello di "non crederci sempre". Evidentemente su quella palla, però, ci ha creduto. L'idolo di sempre è Douglas Costa. E qualcosa magari gli avrà anche rubato.