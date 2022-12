Dal segnale dato in coppa (nonostante l’eliminazione) al dover rialzare la testa in campionato. Dopo l’uscita di scena dalla Fiba Europe Cup alla Happy Casa Brindisi non resta altro che pensare completamente al campionato e tuffarcisi del tutto dentro. Dopo gli ultimi due pesantissimi stop contro Pesaro (in casa) e Virtus Bologna (in trasferta) che hanno portato il gruppo ad essere bersagliato da critiche tanto dal punto di vista del rendimento che del (non) gioco espresso, i biancazzurri hanno la necessità di ritrovare la via maestra. Lo impone una classifica che, altrimenti, rischia davvero di complicarsi oltremodo. Il lunch match di domani con la Reyer Venezia sui legni del PalaPentassuglia mette in palio punti importantissimi per un gruppo, quello guidato da Frank Vitucci, che a metà del girone d’andata deve tornare a scrollarsi di dosso il torpore che nell’ultimo periodo pare attanagliarla. Quella di domani sarà una domenica particolare del solito per Derek Willis e Riccardo Moraschini, che tornano da ex nell’impianto di contrada Masseriola . Entrambi riabbracceranno coach Frank Vitucci che, in stagioni differenti, li guidati dalla panchina permettendogli di mettersi in mostra all’interno del proprio sistema di gioco, nonché i loro ex tifosi che per lungo tempo li hanno acclamati.

Fra i due, Riccardo Moraschini è stato il primo ad arrivare in Puglia. Era la stagione 2018/2019 e quella sarebbe stata la sua migliore annata ai piani alti della massima serie, chiudendola con 12,3 punti (tirando con il 35% dalla distanza) e 3,3 rimbalzi in 33 partite giocate con la maglia biancazzurra tra regular season e playoff (migliori dati in carriera), oltre a 2,8 assist, 1,2 recuperi in 33 gare tra regular season e playoff. Il giocatore nativo di Cento fu tra i protagonisti di un gruppo che portò Brindisi a raggiungere i quarti di finale dei playoff scudetto e, soprattutto, la prima storica finale di Coppa Italia persa contro la Vanoli Cremona. L’estate successiva Moraschini lasciò Brindisi per approdare all’Olimpia Milano, club nel quale ha militato fino allo scorso anno e con cui, nel 2020/2021, ha avuto modo di tornare per la prima (e finora unica) volta da ex al PalaPentassuglia. Era il 14 aprile del 2021, Brindisi s’impose 80-71 (bissando il successo del match d’andata) e per Moraschini il tabellino disse di 0 punti in 19 minuti.

Per Derek Willis sarà invece la prima volta da ex. L’esperienza brindisina del nativo di Louisville, infatti, è molto più recente, essendo iniziata nell’estate del 2020. Proprio sulle sponde dell’adriatico Willis ha conosciuto il basket nostrano dove, a suon di doppie-doppie (ben 10), ha ricoperto un ruolo fondamenta nella miglior stagione della gestione Vitucci, appunto quella 2020/2021. Anche grazie al prodotto di Kentucky Wildcats (11 punti, 8,3 rimbalzi e 1,6 assist di media il suo fatturato in 31 presenze in Serie A), Brindisi è giunta fino alle semifinali playoff dopo una stagione regolare chiusa al 2° posto grazie a 20 vittorie all’attivo, oltre ad aggiungere una semifinale di Coppa Italia e il raggiungimento della seconda fase nella Basketball Champions League. Tutti e due hanno lasciato da queste parti un’impronta tangibile nel cammino brindisino sia in Italia che in Europa. Anche per la Reyer la partita di domani è molto importante. Dopo due sconfitte filate contro Varese e Trento, la squadra lagunare ha la necessità di rialzare la china.