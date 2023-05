Gladiator-Brindisi, solo 300 biglietti per il settore ospiti. No all'inversione di campo, si gioca a Santa Maria Capua Vetere

Saranno soltanto 300 i posti disponibili per i tifosi del Brindisi in vista della trasferta contro il Gladiator. La partita si giocherà regolarmente allo stadio Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere. Scartate le altre ipotesi, per qualche giorno si era parlato anche di poter giocare a Benevento. La gara si disputerà, invece, a Santa Maria Capua Vetere. E non ci sarà l'inversione di posti: il Brindisi aveva chiesto di poter avere mille biglietti, invertendo di fatto i settori. Non avverrà neppure questo.

Solo 300 biglietti per il settore ospiti, a breve saranno rese note le informazioni per la trasferta.