Giuseppina, 86enne tifosa dell'Inter: la sua esultanza diventa virale. «Io, pugliese d'origine, nerazzurra da una vita»

Inter-Lazio è finita da pochi secondi, i nerazzurri hanno vinto, lanciando un assist al Napoli (non sfruttato). L'attenzione delle telecamere va su Giuseppina Tricarico, tifosissima dell'Inter, 86 anni, che esulta e dimena le braccia al cielo, con una sciarpa come fascia sulla fronte. Le immagini sono subito diventate virali. Caccia alla nonna tifosa nerazzurra. Chi è Giuseppina Tricarico?

Chi è Giuseppina Tricarico

Si racconta lei, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Arriva anche a Sportmediaset. Ha 86 anni, è originaria della Puglia, di San Severo, in provincia di Foggia. Era a San Siro per la quinta volta soltanto in questa stagione. Parla ancora con accento pugliese, ma vive a Torino da cinquant'anni. Il marito, ha raccontato, tifava Foggia. Si era innamorato della squadra di Zeman. È venuto a mancare 33 anni fa.

La maglia di Barella

Ha ricevuto la maglietta di Barella. «C'erano lui, Dimarco, D'Ambrosio e Brozovic: non erano ancora andati negli spogliatoi perché giocavano con i loro bambini. Ho chiesto la cortesia a Nicolò e lui se l'è fatta portare: gentilissimo, un ragazzo speciale. Ma a me piace tutta questa squadra, tranne uno: Correa...», ha raccontato. Vive a Torino da 50 anni. «Il Toro è la mia seconda squadra, mi sta simpatico, ma la Juve... Lasciamo stare! Io sono contro Juve e Milan, anche se abbiamo in famiglia qualche tifoso di entrambe le squadre…».