Gianni Minà e il Lecce: ecco come Barbas e Pasculli raccontarono la propria infanzia Il video

Gianni Minà che racconta i campioni argentini del Lecce: è lo straordinario documento che spunta dagli archivi con il grande giornalista scomparso due giorni fa che intervista Beto Barbas e Pedro Pablo Pasculli che hanno fatto la storia del club giallorosso.

È una delle puntate di "Una vita da gol" che Minà firmò per la Rai (in collaborazione con il Guerin Sportivo) nel 1986 quando in Italia giocavano i migliori del mondo: il giornalista incontra Barbas e Pasculli con le rispettive famiglie in un ristorante di Porto Cesareo e la tavolata diventa l'occasione per ricordare l'umile infanzia in Sudamerica, gli esordi e i primi successi tra Europa e la nazionale albiceleste. Tra nostalgia latinoamericana e sguardo rivolto al futuro che verrà. Una "confessione" a due - quella dei campioni del Lecce - come solo Minà riusciva a tirar fuori quando il calcio incontrava le storie più vere della gente.