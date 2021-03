Germani Brescia-Happy Casa Brindisi LIVE

L'Happy Casa Brindisi in campo a Brescia contro la Germani per la 24a giornata del campionato di Lega A.

Contro una Germani alla ricerca di punti tranquillità l’Happy Casa risale subito da un parziale di 8-0. I primi undici punti di Brescia sono di Kalinoski (con tre triple), ma Brindisi è in partita con Thompson efficace in ogni parte del campo tra palle recuperate e stoppate, con Bostic, Gaspardo, Willis e Perkins in quintetto base. Poi Zanelli, Bostic, Bell, Willis, Krubally finiscono il primo quarto, che va in archivio sul 17-17, in cui Brindisi tira con il 28% da tre (2/7) ma domina a rimbalzo contro Brescia che gioca anche la carta Moss su Bostic (8 punti, 2 assist, 2 rimbalzi).

Nel secondo quarto Vitucci mette dentro Visconti, la gara si mantiene in equilibrio. Thompson in penetrazione riesce a battere per due volte Chery, poi Perkins torna a lottare sottocanestro, Bostic mette dentro tre triple (da lontanissimo la seconda e la terza per 17 punti totali all’intervallo), ci sono anche dei contropiede veloci e vincenti così, alla fine del tempino, l’Happy Casa allunga a +11 (31-42) anche grazie a una buona difesa. Brindisi, che somma 27 rimbalzi e 8 assist, tira con il 65% (11/17) da due, il 29% da tre (5/17), il 71% (5/7) ai liberi. Brescia va al riposo con un 7/21 da due (33%), 5/11 da tre (45%), 2/2 ai liberi (100%) totalizzando 18 rimbalzi e 10 assist.