Genoa-Lecce, diretta: le formazioni ufficiali. Oudin a centrocampo

Genoa-Lecce: D'Aversa a caccia di punti salvezza pesanti, Gilardino vuole il settimo risultato utile consecutivo. I giallorossi a Marassi per rialzarsi dopo il pesante 3-0 in casa contro la Juventus. E' la prima senza Strefezza, già ceduto al Como e nell'attesa dell'ufficialità non convocato.

Calcio d'inizio alle 12.30. Diretta testuale sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia a cura di Giuseppe Andriani.

Genoa-Lecce, le formazioni ufficiali

GENOA - Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; De Winter, Malinovskyi, Strootman, Thorsby, Spence; Gudmundsson, Retegui.

LECCE - Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.