Genoa-Lecce: 1-0 (diretta)

PRIMO TEMPOFinisce uno a zero per i padroni di casa il primo tempo. Ottenuto il vantaggio, il Genoa ha lasciato spazio al Lecce, ma i salentini non hanno saputo inventare alcunché di pericoloso davanti a Mattia Perin. Scandaloso il rigore calciato da Mancosu.52': Farias prova a sorprendere Perin dalla lunga distanza, ma la palla finisce oltre il pallo alla sinistra del portiere genoano5 minuti di recupero47': dal dischetto Mancosu calcia in curva.45': rigore per il Lecce44': occasione per Lapdula, che aveva superato il portiere innuscita, ma salva un difensore dei genoani. Saponara reclama per un fallo di mano ma viene ammonito. L'arbitro controlla il filmato36': fallo di Petriccione e conseguente ammonizione per il centrocampista giallorosso. Era diffidato, non giocherà il prossimo incontro32': Babacar a terra, infortunato, entra al suo posto Lapadula.24': spallata di Barreca a Saponara in area, il leccese era in vantaggio ma per l'arbitro non sussiste fallo19': sinistro di Barak dal limite dell'area di rigore, ma la palla non c'entra lo specchio della porta16': tiro di Babacar a giro, ma traiettoria alle stelle14': ammonito Lerager per fallo su Babacar14': cambio per il Genoa: esce Sturaro, infortunato, entra Barreca11': il Lecce reagisce con un colpo di testa di Barak, ma la palla finisce di poco oltre la traversa7': Gol! Sanabria infila all'angolo alla destra di Gabriel un pallone che rimbalzava in area di rigore: 1-0Francesco Buja: 4': l'arbitro non vede un fallo di Zapata su Babacar che scatta sul filo del fuorigioco. Il leccese finisce a terra2': intervento di Gabriel su PandevSvincolo probabilmente cruciale per Lecce e Genoa oggi al "Luigi Ferraris" per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di serie A. Liguri e salentini reduci da inequivocabili sconfitte e drammaticamente bisognosi di punti per sperare di rimanere nella massima divisione. Sfida a centrocampo fra il danese Schöne e il giallorosso Saponara. I padroni di casaSi affideranno probabilmente anche a Criscito e Pandev, in campo dalliniIo dopo gli spezzoni di partita giocati a Torino.Lecce privo di pedine importanti: Deiola ha finito la stagione, Calderoni non disponibile. Ma può giocare il difensore Meccariello. Mister Liverani può contare sull'attaccante Lapadula per risolvere la sterilità sotto rete.LE FORMAZIONIGENOAPerin; Romero, Zapata, Masiello; Lerager, Schone, Sturaro, Criscito; Falque; Sanabria, Pandev.In panchina: Ichazo, Marchetti, Barreca, Goldaniga, Biraschi, Jagiello, Ghiglione, Destro, Favilli, Ankersen, Soumaro, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.LECCEGabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Farias, Saponara; Babacar.In panchina: Vigorito, Sava, Vera, Lapadula, Falco, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Rispoli, Maselli, Majer, Tachtsidis. Allenatore: Fabio Liverani.Arbitro: Doveri di Roma.