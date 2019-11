Genchi show, adesso è un Taranto che vola

Adesso è un Taranto finalmente all'altezza delle aspettative. A Francavilla in Sinni i rossoblù conquistano la quarta vittoria di fila del dopo Ragno, e quindi percorso netto per il subentrato Panarelli. Su un campo inzuppato per la pioggia, il Taranto mette subito in chiaro le sue intenzioni e archivia subito la pratica con Genchi, autore di una tripletta, e Favetta. Sontuosa prestazione nel fango di D'Agostino.

Questo il tabellino.

FRANCAVILLA: Centonze, Benivegna, Quinto, Cabrerà, Farinola; Tomas Grandis (71' Monaco), Falzetta (61' Credentino), Matias Grandis, Mancino (70' Maione); Maggio (58' Flordelmundo), Nolè. Panchina: Caruso, Avella, Lorusso, Nicolao, Fanelli. All. Del Prete.



TARANTO: Sposito; Pelliccia (74' Masi), Luigi Manzo, Benvenga, Ferrara; Cuccurullo, Stefano Manzo (56' Matute, 63' Galdean); Oggiano (56' Allegrini), D'Agostino, Genchi (61' Guaita); Favetta. Panchina: Giappone, De Letteriis, Marino, Croce. All. Panarelli.



Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa. Assistenti: Nadir Bertozzi di Cesena e Manuel Marchese di Pavia.

RETI: 8' rigore Genchi (T), 23' Genchi (T), 53' Genchi (T), 64' Favetta (T)







