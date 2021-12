Sfida ad alta quota. Dalle 16.15 la diretta di Pisa-Lecce

Vertigini all’“Arena Garibaldi”: Pisa e Lecce si sfidano per la diciassettesima giornata di serie B, pronte a superare il Brescia, momentaneamente in vetta alla classifica avendo ieri battutola Ternana. Il tecnico dei salentini, Marco Baroni, deve sopperire all’assenza pesante del bomber Coda. Non si vedrà dunque il duello a distanza fra attaccanti. Sull’altra sponda, Lorenzo Lucca, non è al meglio della condizione fisica.

Il Pisa, reduce dalla vittoria per uno a zero sul campo dell’ostico Como, è squadra in crescita, che ha già giocato un brutto scherzo all’altra compagine lanciata verso la promozione diretta in serie A, il Brescia.

Una sfida che riporta alla memoria la vittoria del Lecce nella stagione 1988-1989, al “Via del Mare”, gol di Roberto Miggiano. In quella stagione i salentini, guidati da Mazzone, ottennero la prima salvezza nella massima serie. L’ultimo confronto in terra toscana risale all’aprile scorso, quando vincendo per uno a zero, gol di Coda su rigore, i giallorossi vendicarono il tre a zero subìto in casa nel precedente dicembre.

Formazioni ufficiali:

PISA: Andrade, Leverbe, Caracciolo, Marin, Toure, Nagy, Mastinu, Birindelli, Beruatto, Masucci, Gucher. In panchina: Livieri, Dekic, Berra, Hermannsson, Lucca, Cohen, Sibilli, Quaini, Di Quinzio, Cisco, Piccinini, Marsura. Allenatore: D'Angelo

LECCE: Gabriel, Lucioni, Gargiulo, Di Mariano, Olivieri, Gendrey, Strefezza, Barreca, Majer, Hjulmand, Dermaku. In panchina: Bleve, Samooja, Meccariello, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Björkengren, Gallo, Blin, Calabresi, Burnete, Rodriguez. Allenatore: Baroni

Arbitro: Daniele Orsato, di Schio