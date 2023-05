Gara-2 da battaglia, l'Happy Casa Brindisi mostra carattere ma Bologna allunga ancora

Gara due della serie dei quarti di finale playoff scudetto LBA tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi viene vinta nuovamente dai padroni di casa, ora sul punteggio di 2-0. Contrariamente a quanto avvenuto nel primo atto appena due giorni fa, la squadra biancoazzurra mostra ben altro piglio, spirito e combattività dando filo da torcere per tutti i quaranta minuti di gioco. Virtus capitalizza 30 punti su 35 tentativi dalla lunetta, non basta alla Happy Casa il 51% al tiro da tre punti (16/31) in una partita ancora ad alto punteggio. Top scorer del match Harrison a quota 21 punti, miglior valutazione di Shengeila (25).

Cambia il quintetto rispetto a gara uno con Mascolo-Reed-Lamb-Burnell-Perkins in campo dalla palla a due, ma non cambia la musica a inizio partita con le due triple di Hackett ad aprire la contesa. Reed suona la carica con recuperi e giocate in contropiede (16-13 al 6’) sfruttando a pieno le sue qualità tanto da realizzare 10 punti nel primo quarto chiuso sul 28-21 grazie alla tripla finale di Teodosic. Il campione serbo timbra subito la contesa con la sua classe realizzando 13 punti con 5/5 al tiro, la premiata ditta Bowman-Harrison risponde colpo su colpo rimanendo a un solo possesso di distanza (45-42) al 16’. Il primo vantaggio della Happy Casa nella serie arriva con il canestro di mano mancina di Perkins per il 47-48, momento in cui Reed e Burnell commettono il terzo fallo personale a testa a fine secondo quarto (53-48).

Al rientro in campo è Belinelli a prendersi la scena andando a segno con 10 punti in soli 70” di gioco, segnale eloquente del copione cambiato in casa virtussina. Si scaldano gli animi su alcune chiamate arbitrali contestate in casa brindisina e il break si allunga fino al 18-0, di cui 14 realizzati dalla guardia italiana.

Mezzanotte e Harrison guidano il contro parziale (73-62 al 26’). Happy Casa ritorna pienamente in partita mostrando grande carattere e un Harrison in versione deluxe (87-75 a fine terzo quarto). Si scatena Bowman con 8 punti di fila all’inizio quarto finale, Abass si erge a protagonista delle Vnere a dimostrazione della gran profondità di roster a disposizione di coach Scariolo. Nel momento di massima tensione (95-86 al 34’) viene espulso dal campo coach Vitucci per proteste nei confronti della conduzione arbitrale. La Happy Casa prova a rimanere attaccata con tutte le proprie forze ma la stanchezza prevale nel finale su diversi buoni tiri costruiti. La serie si sposta a Brindisi, gara tre in programma venerdì 19 maggio alle ore 21 al PalaPentassuglia.

VIRTUS BOLOGNA-BRINDISI 109-95

(28-21, 53-48, 87-75, 109-95)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 3 (1/2, 0/1, 7 r,), Mannion 5 (1/1 da 3), Belinelli 14 (4/7 da 3, 1 r.), Pajola 2 (0/2 da 3, 1 r.), Jaiteh 9 (4/7, 4 r.), Shengeila 16 (3/7, 6 r.), Hackett 7 (0/1, 2/5, 2 r.), Camara ne, Ojeleye 7 (1/2, 1/2, 5 r.), Teodosic 17 (3/5, 3/5), Mickey 15 (5/6, 0/1, 1 r.), Abass 8 (2/3 da 3, 4 r.). All.: Scariolo.

HAPPY CASA BRINDISI: Burnell 3 (0/3, 1/2, 3 r,), Reed 12 (3/7, 2/7), Bowman 16 (2/5, 4/9, 3 r.), Harrison 21 (3/4, 3/5, 3 r.), Mascolo 3 (0/2, 1/2, 4 r.), Lamb 5 (1/4, 1/2, 1 r.), Mezzanotte 8 (0/1, 2/3, 4 r.), Riismaa 5 (0/1, 2/3, 4 r.), Bayehe 6 (2/2, 4 r.), Perkins 12 (4/11, 1/2, 5 r.), Malaventura ne, Bocevski ne. All.: Vitucci.

ARBITRI: Sahin – Attard – Borgo.

NOTE - Tiri liberi: Bologna 30/35, Brindisi 13/18. Perc. tiro: Bologna 30/57 (13/27 da tre, ro 10, rd 27), Brindisi 31/71 (16/31 da tre, ro 13, rd 18). Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi