Taekwondo, il mesagnese Gabriele Rosato vince l'Austrian Open

Ancora una grande vittoria per il giovane mesagnese Gabriele Rosato che ha conquistato il podio più alto del podio della categoria Cadetti nell’Austrian Open di Taekwondo che si è tenuto il primo ed il due Aprile ad Innsbruck. Entrato nel vivo della competizione dai Quarti grazie alla sua posizione nel ranking, Rosato ha eliminato in sequenza due tedeschi: Daris Zekic, battuto in soli cinque secondi, e Scor Erguien, battuto per due round a zero.

Il percorso

Finale tutta italiana per Rosato, che ha battuto sempre per due round a zero il volitivo Gabriele Zucco. La vittoria ottenuta in terra austriaca assume più valore se si tiene conto che Rosato ha dovuto affrontare la preparazione alla competizione con un fastidioso infortunio alla mano che avrebbe potuto compromettere le sue prestazioni. Il 14enne talento mesagnese, accompagnato dal Maestro Steeven Baglivo, non smette quindi di collezionare successi attestandosi a pieno diritto come stella nascente del Teakwondo nazionale. Prossima tappa per Rosato i campionati europei per Club che si terranno in Bulgaria, a Sofia, dal 27 al 30 Aprile.