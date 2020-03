Gabriel, "compiti a casa" con l'aiuto della moglie Ana

Non sarà come allenarsi sul campo, questo è vero, ma almeno si prova a mantenere una buona tonicità muscolare in vista - si spera - del ritorno all'attività sportiva in piena regola. Tra i calciatori del Lecce più impegnati in questi giorni di isolamento casalingo, c'è senza dubbio Gabriel. Il portiere brasiliano, all'anagrafe Gabriel Vasconcelos Ferreira, 27 anni, diffonde puntualmente attraverso i social il frutto del suo lavoro quotidiano, reso possibile anche grazie alla collaborazione della sua dolce metà, la brasiliana Ana Ferreira. La moglie, molto spesso, fa le veci del preparatore dei portieri, Gigi Sassanelli, il che sicuramente aiuta Gabriel a sentire meno la fatica. Ultimo aggiornamento: 12:43

