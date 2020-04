Morto Franco Lauro, il giornalista della Rai aveva 58 anni, voce del basket e del calcio

Franco Lauro è morto: lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Il veterano della Rai dal lunghissimo curriculum è stato trovato morto nel pomeriggio a Roma, colpito probabilmente da un infarto: aveva 58 anni.

Da quel che si è appreso è stata un'amica a dare l'allarme al 112 perché da due giorni non aveva sue notizie. L'equipaggio del 118 e la pattuglia dei carabinieri si sono fatti aprire la porta nella centrale via Croce dai vigili del fuoco. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso, come ha fatto pure il fratello maggiore Salvatore, oncologo di fama. Il giornalista è stato trovato morto sul letto, era ancora vestito. Tutto lascia supporre un malore fulminante che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto con il cellulare. Non è stata al momento ordinata l'autopsia.

Franco Mauro Era entrato alla Rai nel 1984: da allora ha coperto otto Olimpiadi estive e una invernale (Torino 2006), sei edizioni dei mondiali di calcio e altrettante degli europei, 12 europei e 3 mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, numerose edizioni dei Giochi del Mediterraneo e Universiadi.

LE REAZIONI

«Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci». Così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte del giornalista e conduttore sportivo Rai Franco Lauro, scomparso oggi a 58 anni.

Le parole non le trovo. Proprio non le trovo in questo momento #raisport #rai pic.twitter.com/VacjTWLEa8 — paola ferrari (@paolaferrari_og) April 14, 2020

Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l'inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) April 14, 2020

