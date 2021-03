Moriero, è già finita l'esperienza alla guida della Dinamo Tirana. Il tecnico si dimette e con lui saluta pure Miccoli

E' durata solo pochi mesi l'esperienza di Francesco Moriero sulla panchina della Dinamo Tirana, club della serie B albanese. Nel pomeriggio, il tecnico leccese ha comunicato attraverso i social le dimissioni sue e dell'intero staff del quale fa parte anche Fabrizio Miccoli, allenatore in seconda. Ecco il testo integrale del comunicato: "Mister Moriero Francesco, Fabrizio Miccoli, Chistian Parabita, in data odierna, rassegnano le proprie dimissioni dall’incarico rispettivamente di allenatore della prima squadra e allenatore in seconda e preparatore atletico. Il mister e tutto lo staff tecnico ringraziano i calciatori per l’entusiasmo dagli stessi dimostrato in in questi pochi mesi. A loro auguriamo le migliori fortune in campo professionale ed umano. Un ringraziamento va anche ai cittadini e tifosi della Dinamo Tirana per l’accoglienza data in questa sia pure breve esperienza. Mister Moriero e Staff". Sabato scorso la Dinamo Tirana aveva conquistato una preziosa vittoria in trasferta 1-0 in casa dell'Oriku ed in questo momento la squadra occupa la seconda posizione in classifica della First Division a due lunghezze dalla capolista Burreli, che però ha giocato una gara in più.