Francesco Fortunato, bronzo agli Europei di Atletica a Roma. «Ci vediamo a Parigi, sarà bellissimo»

L'azzurro Francesco Fortunato, 29enne finanziere pugliese di Andria si è piazzato terzo, ed è quindi medaglia di bronzo, nella gara dei 20 km di marcia degli Europei di atletica a Roma, vinta dallo svedese Perseus Karlstrom davanti allo spagnolo Paul McGrath.

«E' bellissimo, sono cose uniche, io ne ho prese altre di medaglie, ma questa è la prima individuale e ora spero che arrivino altre gioie come questa», ha commentato a RaiSport. «I primi di due di oggi - continua l'atleta pugliese - avevano personali di un minuto e più migliori del mio. Ios apevo do dover lottare per il bronzo, così è stato e non posso che essere soddisfatto. Poi da domani penso all'Olimpiade, mancano meno di due mesi». «Lo sport regala tante gioie e delusioni - dice ancora Fortunato -, però oggi è un giorno di grande soddisfazione. Saluto tutti gli amici di Andria che si sono scomodati per venire a Roma a tifare per me: ci vediamo a Parii l'1agosto alle 7.30: mettete la sveglia»