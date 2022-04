Foggia-Catanzaro, invasione di campo: tifoso prova a colpire Iemmello

Foggia-Catanzaro, succede di tutto: invasione di campo dei tifosi rossoneri. Un supporter rossonero, al momento del calcio di rigore in favore degli ospiti, già in vantaggio per 5-1, è entrato in campo ed è andato faccia a faccia con Pietro Iemmello, ex della gara, provando a colpirlo. Al momento del calcio di rigore anche tanti fumogeni lanciati verso il campo. Iemmello aveva già segnato, ancora su rigore, nel primo minuto di recupero del primo tempo.

Due tifosi del Foggia in campo

La dinamica

Iemmello è stato aggredito poco prima del 70', sul rigore che avrebbe portato sul 6-1 il Catanzaro. Paura per l'ordine pubblico, al momento dell'invasione. La gara è stata sospesa per qualche minuto, con tutti i calciatori in campo. Poi Iemmello è stato sostituito, il rigore è stato battuto, non senza difficoltà per via del lancio di oggetti in campo, da Sounas (sbagliato, ha segnato in seguito Gatti).

Il caos in campo

Una seconda aggressione è arrivata attorno alle 22.35. Un giovane tifoso ha cercato di raggiungere Iemmello in panchina, dopo la sostituzione.

Foto: Federico Antonellis