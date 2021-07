Flavia Pennetta cala il tris: in arrivo un terzo bebè. La famiglia Fognini si allarga

Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano l'arrivo di un terzo figlio. O figlia, chissà: ancora il sesso del nascituro non è stato reso noto. Quel che è certo è che al coppia d'oro del tennis italiano sta trascorrendo un'estate d'amore e relax, come confermano foto e parole spese da Pennetta su Instagram, raccogliendo in poche ore centinaia di like.

Tre bimbi in cinque anni di matrimonio per una famiglia che, come dice mamma Flavia, ha raggiunto «il numero perfetto».