Fiorentina-Lecce, diretta: viola in vantaggio

Il Lecce dopo aver battuto la Lazio alla prima in casa cerca il blitz a Firenze per dare continuità al bel successo ottenuto contro i capitolini. Con la Fiorentina, però, sarà tutta un'altra storia. La viola di Vincenzo Italiano viene dalla sconfitta di Vienna in Conference League e in settimana dovrà replicare l'impegno europeo, con l'obbligo della vittoria. Oltre 1.200 i sostenitori giallorossi arrivati a Firenze.

Fiorentina-Lecce, diretta

12' Parisi cerca il cross in area di rigore, recupera palla Banda.

Il Lecce per ora regge in difesa ma non riesce poi a imbastire l'azione.

10' Cross troppo sul primo palo di Almqvist, che cercava Baschirotto.

5' Il Lecce cerca di reagire, Fiorentina subito in pressing alto.

4' Fiorentina in vantaggio al primo affondo. Rete di Nico Gonzalez su calcio d'angolo. Bravo di testa a bucare la difesa del Lecce.

1' Partita iniziata

18.28 Lecce e Fiorentina sul terreno di gioco. I giallorossi giocheranno in tenuta bianca.

18.25 Squadre negli spogliatoi, a breve inizierà il match.

Buonasera e benvenuti alla diretta di Nuovo Quotidiano di Puglia. Su questa pagina potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura; Sottil; Beltran. All.: Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D'Aversa