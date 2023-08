Fiorentina-Lecce 2-2, diretta: subito Krstovic (su assist di Banda). La riprendono i giallorossi

Il Lecce dopo aver battuto la Lazio alla prima in casa cerca il blitz a Firenze per dare continuità al bel successo ottenuto contro i capitolini. Con la Fiorentina, però, sarà tutta un'altra storia. La viola di Vincenzo Italiano viene dalla sconfitta di Vienna in Conference League e in settimana dovrà replicare l'impegno europeo, con l'obbligo della vittoria. Oltre 1.200 i sostenitori giallorossi arrivati a Firenze.

Fiorentina-Lecce, diretta

35' Rigore per la Fiorentina.

Su un tiro di Mandragora forse un tocco con il braccio di Gendrey. Ma sarebbe da rivedere anche la posizione di Nzola in avvio di azione.

34' Adesso D'Aversa chiede al Lecce di avere equilibrio.

33' Palla dentro di Nico Gonzalez, bravo Gendrey che esce e chiude.

30' Ha pareggiato il Lecce!!!!! Nikola Krstovic, ci ha messo pochissimi minuti a trovare il gol!! Cross di Bandae gol del montenegrino. Due a due a Firenze.

25' Cambio nel Lecce, ecco Krstovic. Esce Rafia.

23' Tiro-cross di Bonaventura, Baschirotto mette in corner.

18' Tiro lento di Dodo: bravo Falcone a controllare.

17' Ammonito Dorgu per fallo su Dodò

12' Pongracic al tiro dal limite dell'area di rigore: palla a lato.

10' Ammonito Gendrey per fallo su Sottil.

4' Rafia accorcia le distanze: Lecce in rete. Rafia dal limite dell'area di rigore lascia partire un destro a giro meraviglioso.

1' Inizia la ripresa. Dorgu e Kaba nel Lecce per Gallo e Gonzalez. D'Aversa corre ai ripari.

Una Fiorentina corta, compatta, con le distanze giuste, ben messa in campo, mette in ginocchio un Lecce che invece fa tutto il contrario dei viola. Alla fine del primo tempo è 2-0 per i viola, con gol (di testa) di Nico Gonzalez e di Duncan. E pensare che i viola hanno anche colpito il palo che ha evitato il 3-0. Nulla la reazione dei giallorossi, invece.

50' Finisce il primo tempo.

47' La Fiorentina ora passeggia nell'area del Lecce. Giallorossi provati dal doppio svantaggio.

45' Ancora Fiorentina pericolosa, ne esce il Lecce con Gallo.

42' Nico Gonzalez per Duncan, che colpisce il palo. Viola a un passo dal 3-0. Il Lecce ora sembra nel pallone.

40' Il Lecce prova a prendere coraggio.

36' Corner per il Lecce, respinto un tiro di Strefezza.

34' Si sgola D'Aversa per farsi sentire, il Lecce riparte ancora con lentezza.

30' Lecce in difficoltà evidente dal punto di vista del palleggio.

25' Raddoppio della Fiorentina. A segno Duncan di testa su un cross che arrivava dalla destra. Il Lecce gira male in fase difensiva.

23' Nel complesso Fiorentina meritatamente in vantaggio. La squadra di Italiano pressa alto, in modo asfissiante. Lecce in difficoltà in alcune fasi, soprattutto quando deve ripartire.

18' Banda cercato tra le linee calcia sull'esterno della rete ma era in fuorigioco.

14' Primo cartellino giallo: ammonito Pongracic.

12' Parisi cerca il cross in area di rigore, recupera palla Banda. Il Lecce per ora regge in difesa ma non riesce poi a imbastire l'azione.

10' Cross troppo sul primo palo di Almqvist, che cercava Baschirotto.

5' Il Lecce cerca di reagire, Fiorentina subito in pressing alto.

4' Fiorentina in vantaggio al primo affondo. Rete di Nico Gonzalez su calcio d'angolo. Bravo di testa a bucare la difesa del Lecce.

1' Partita iniziata

18.28 Lecce e Fiorentina sul terreno di gioco. I giallorossi giocheranno in tenuta bianca.

18.25 Squadre negli spogliatoi, a breve inizierà il match.

Buonasera e benvenuti alla diretta di Nuovo Quotidiano di Puglia. Su questa pagina potrete seguire gli aggiornamenti in tempo reale sul match.

Fiorentina-Lecce, le formazioni ufficiali

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura; Sottil; Beltran. All.: Italiano.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Almqvist, Strefezza, Banda. All.: D'Aversa