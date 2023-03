Fiorentina-Lecce 1-0, risultato finale: giallorossi spenti, quarta sconfitta consecutiva

95': finita, il Lecce perde a Firenze 1 a 0.

Il Lecce non riesce a impensierire la porta di Terracciano in questi minuti di recupero e la Fiorentina ha sprecato delle ripartenze.

88' Ammonizione pesante per Umtiti: era diffidato, salterà Empoli.

86' Occasione per il Lecce: calcio di punizione dalla sinistra e stacca Ceesay ma palla sul fondo.

85' Altra girandola di cambi: entrano Duncan, Bonaventura e Ikonè per la Fiorentina ed escono Mandragora, Gonzàlez e Baràk.

83' Entra Ceesay ed esce Colombo.

78' Cambia ancora Baroni: fuori Gendrey e Gonzàlez, in campo Cassandro ed Helgason.

Attacco sterile finora per il Lecce con Colombo autore di una prova anonima.

Nemmeno due minuti e primo giallo per Maleh.

70' Cambi anche per Baroni: Oudin per Strefezza e Maleh per Blin.

70' Primi cambi per la Fiorentina: dentro Cabral e Sottil, escono Saponara e Kouamé.

64' Bravissimo Falcone che anticipa di un soffio Gonzalez: l'argentino si era involato solo verso l'area.

63' Primo giallo anche per Igor che ferma Colombo irregolarmente.

60' Prima ora di gioco che se n'è andata: il Lecce era partito bene con l'occasione di Di Francesco, ora la Fiorentina però sta alzando i giri del motore.

Fiorentina che preme e cerca di chiudere la partita, il Lecce si è abbassato troppo.

53' Grande azione di Nico Gonzalez che salta due uomini e viene messo a terra in area da Hjulmand: l'arbitro lascia correre, il Franchi si infiamma.

48' Occasione colossale per Di Francesco: splendido assist di Strefezza ma grande uscita di Terracciano sul taglio della punta esterna.

Si riparte senza cambi. Su Quotidiano la partita in diretta testuale, clicca f5 per aggiornare la pagina e seguire la gara.

Secondo tempo

Approccio buono del Lecce a Firenze contro una squadra decisamente in forma. Dopo i primi 25 minuti di gioco equilibrati, però, i viola salgono di ritmo e su un cross di Saponara l'episodio chiave: Gallo probabilmente non si intende con Falcone che non esce e per anticipare Gonzalez la mette dentro la propria porta. Da quel momento, il Lecce soffre la pressione dei padroni di casa seppure rimaneggiati con ampio turn over. Servirà un Lecce diverso nella ripresa per impensierire l'undici di Italiano.

45' Primo tempo finito senza recupero.

42' Bella uscita di Falcone che anticipa Kouamé. Il Lecce non riesce a rendersi pericoloso mentre la Fiorentina continua a premere.

37' Altra occasione per la Fiorentina: questa volta è Saponara che di testa anticipa tutti su cross di Biraghi, palla alta.

Il Lecce sembra aver subito il colpo, la Fiorentina ha aumentato il ritmo.

27' Gol della Fiorentina: autorete di Gallo che per anticipare Gonzalez mette dentro la propria porta. Incomprensione con Falcone che forse poteva uscire sul cross di Saponara.

24' Brutto intervento di Blin su Gonzalez, primo ammonito della gara.

Si sta aprendo la partita, maggiori spazi e prime occasioni per entrambe le squadre.

20' Risponde il Lecce: assist di Colombo per Strefezza, tiro alto sopra la traversa.

17' Primo rischio per il Lecce: grande azione di Saponara che arriva indisturbato al limite e con un destro impegna Falcone. L'arbitro non vede la deviazione e non concede il corner.

13' Tredicesimo minuto a Firenze e come sempre partono gli applausi per ricordare Davide Astori, l'ex capitano viola che ha lasciato un grande vuoto.

10' Funziona bene la catena di sinistra del Lecce con Di Francesco che sta impegnando Dodò. Per ora nessuna grande occasione ma l'approccio degli ospiti è confortante.

Due corner nei primi minuti per il Lecce che è partito senza timori reverenziali.

Lecce in divisa bianca, canonica maglia viola per la Fiorentina. Subito una buona pressione per gli uomini di Baroni e primo angolo a favore.

1' Match partito, calcio d'inizio per i padroni di casa.

Tutto pronto al Franchi, le squadre sono in campo.

Il prepartita

A Firenze per spezzare una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Il Lecce fa visita alla Fiorentina di mister Italiano, squadra in grande forma che ultimamente ha invertito la rotta sia in campionato, sia in Europa. Se la Fiorentina vanta la presenza di tanti ex leccesi, non è da meno il Lecce che ha dalla sua personaggi del calibro di Sandro Mencucci e Marco Baroni, fiorentini doc, oltre a Pantaleo Corvino e Youssef Maleh. Le formazioni sono arrivate e non mancano le sorprese: nel Lecce Colombo vince il ballottaggio su Ceesay e parte titolare al centro dell’attacco mentre gioca Hjulmand a centrocampo. Rivoluzione viola: Jovic in tribuna per influenza, Cabral in panchina e in attacco c'è Kouamé.

A dodici turni dalla fine del campionato, i ragazzi di Baroni godono ancora di un vantaggio di otto punti sulla terz'ultima in classifica. Al Franchi serve un altro Lecce rispetto alle ultime prestazioni opache ma c'è un dato: i giallorossi in trasferta hanno fatto più punti che in casa. Guardando in casa viola, gli uomini di Italiano sono la squadra più in forma del torneo (10 punti nelle ultime 4 partite), ma come detto arrivano dalla vincente - ma anche dispendiosa - trasferta di Conference League in casa del Sivasspor.

Formazioni ufficiali

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat; Nico Gonzalez, Barak, Saponara; Kouame. A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Bonaventura, Cabral, Castrovilli, Ikonè, Ranieri, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Sottil, Bianco, Brekalo. Allenatore: V. Italiano

Lecce: (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Banda, Oudin, Voelkerling, Maleh, Ceesay, Lemmens, Cassandro, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

Arbitro: Rosario Abisso della sez. di Palermo Assistenti: Mauro Galetto della sez. di Rovigo – Mattia Scarpa della sez. di Reggio Emilia IV Ufficiale: Maria Sole Ferrieri Caputi della sez. di Livorno