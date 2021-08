Finisce 1-1 il test in Olanda fra Heerenveen e Lecce

Il Lecce fa 1-1 in Olanda contro l'Heerenveen nella prestigiosa amichevole internazionale. Segna Coda e la squadra di Baroni gioca un buon calcio nel primo tempo, l'unico a disputarsi causa pioggia. Incontro sospeso definitivamente, infatti, dopo 14 secondi della ripresa. Al 14' bella triangolazione fra Coda e Olivieri con tiro dell'ex Empoli che costringe il portiere olandese alla deviazione in angolo. Dal corner altro tentativo di Majer e nuovo tiro dalla bandierina. E questa volta la traiettoria spiove sulla testa di Coda che indirizza in porta il pallone del vantaggio giallorosso. Al 22' traversone da destra, Coda non ci arriva con la squadra olandese in affano costretta a rifugiarsi in angolo. Al 27' il pareggio dei padroni di casa.