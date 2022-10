De Giorgi compie gli anni. Gli auguri della federazione al coach salentino

Fefè De Giorgi compie 61 anni. Il commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo è nato 61 anni fa a Squinzano, alle porte di Lecce. Protagonista con l'Italvolley, ha vinto di recente il Mondiale da allenatore, lui che era stato campione del mondo per tre volte da giocatore. Ha allenato in mezzo mondo e ha vinto ovunque. Uno degli artefici della "generazione dei fenomeni" della pallavolo azzurra degli anni '90, Fefè è l'uomo del momento per lo sport italiano. Non sono mancati auguri eccellenti. Da quelli dei "suoi" giocatori sui social a quelli della Federazione e del Coni su Twitter.

Per chi tifa Fefè De Giorgi?

Non solo volley, anche una grande passione per il calcio. In una recente intervista al sito della Lega Serie A, è stato lui stesso a svelare la propria fede: «Sono salentino doc e quindi tifoso del Lecce, e poi mi piace l'Inter. Il Lecce è partito bene, ho grande fiducia in Pantaleo Corvino che è l'uomo giusto per ottenere buoni risultati e conciliarli con un bilancio sano, poi Marco Baroni è molto bravo e la società è seria. Mi sembra una squadra che alla fine troverà risultati. Sull'Inter... Come si dice? Amala! Non è un caso, o la ami oppure ogni tanto fai fatica a starle dietro. Ora è un momento un po' difficile ma credo e spero che Inzaghi possa trovare gli equilibri giusti».