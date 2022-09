Federer si ritira dal tennis a 41 anni: «La Laver Cup sarà il mio ultimo torneo»

Roger Federer ha annunciato con un post sui suoi canali social il ritiro dal mondo del tennis: «Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour». Il tennista svizzero ha vinto 103 titoli in carriera.

Una lettera al Tennis: "Ti amo, non ti lascerò mai"

"Ringrazio i miei sponsor e i miei avversari in campo. Sono stato fortunato a giocare così tante partite epiche. Non le dimenticherò mai. Ci siamo affrontati lealmente, con passione e intensità, e ho sempre cercato di fare il mio meglio per rispettare la storia di questo gioco. Insieme abbiamo spinto il tennis ad un altro livello". Ha scritto Federer nella sua lettera. "Un ultimo ringraziamento ai miei incredibili fans, non sapete quante forza mi avete dato. Ho avuto la fortuna di giocare davanti a voi in oltre 40 Paesi. Ho riso, pianto, provato gioia e dolore e mi sono sentito vivo. Durante i miei viaggi ho incontrato persone meravigliose che rimarranno per sempre miei amici, grazie. Quando il mio amore per il tennis è iniziato, ero un raccattapalle nella mia città natale, Basilea. Guardavo i tennisti con stupore, erano come giganti per me e ho iniziato a sognare. I miei sogni mi hanno portato a lavorare duramente e ho iniziato a credere in me stesso. Grazie a chiunque ha aiutato i sogni di un giovane raccattapalle svizzero a diventare realtà. Infine, al gioco del tennis: ti amo e non ti lascerò mai".

Alla mia famiglia di tennisti e oltre,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) 15 settembre 2022

Roger Federer, la carriera e l'addio

Federer, 41 anni, ha vinto in carriera venti titoli del grande slam e in tutto 103 tornei da professionista ma gli ultimi infortuni e la recente operazione ad un ginocchio l'hanno costretto a fermarsi a lungo e l'ultima sua apparizione risaliva ormai ai quarti di finale a Wimbledon nel 2021. «Negli ultimi tre anni, tra infortuni e interventi, ho cercato di tornare competitivo - dice Federer in questo messaggio video - ma mi è risultato difficile e il mio fisico mi ha mandato un messaggio». «Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera» e pertanto la Laver Cup, che si svolgerà a Londra dal 23 al 25 settembre prossimi, «sarà il mio ultimo evento Atp. Dopo 24 anni di carriera da professionista, e oltre 1500 partite disputate, ho provato a ritrovare la migliore forma fisica. Continuerò a giocare a tennis, ma non negli Slam o ai tornei del circuito Atp».