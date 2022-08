Fasano-Nardò e Virtus Francavilla-Foggia: piovono i daspo

Ancora daspo per la partita Fasano-Nardò dello scorso 15 maggio (Serie D). La Questura di Brindisi, con l'aiuto della compagnia dei carabinieri di Fasano e del commissariato di Nardò, hanno diramato tre nuovi provvedimenti per i tifosi che in quella partita presero parte agli scontri. Successe tutto alla fine della partita, quando le due tifoserie provarono a entrare in contatto tra loro. Volò persino un cartellone pubblicitario. In totale, adesso, sono 25 i daspo emessi per quella partita.

Virtus Francavilla-Foggia, due diffidati

Due daspo sono stati notificati anche a due tifosi della Virtus Francavilla per aver acceso sugli spalti fumogeni e materiale pirotecnico durante la partita contro il Foggia (14 aprile).