Fasano, Ivan Tisci è il nuovo allenatore: arriva dal Bisceglie. Il curriculum e le foto del tecnico

Il Fasano annuncia il nuovo allenatore: è Ivan Tisci, classe 1974, nato a Genova ma nella scorsa stagione al Bisceglie. La notizia rimbalza dai social ufficiali del club biancazzurro, che si è separato da Ciro Danucci, dopo l'ultima esaltante stagione, con l'allenatore tarantino che è finito sulla panchina del Brindisi.

APPROFONDIMENTI CALCIO Nardò, Cavalera è il nuovo presidente: Muci sarà... CALCIO E TV Dazn, aumento dei prezzi e nuove regole: ecco cosa cambia da settembre CALCIO Nardò, Donadei lascia: «Tre anni difficili ma belli,... TRAGEDIA Omolade, l'ex calciatore del Barletta morto in auto: i compagni... PALLAVOLO Volley, Europei Under 21 in Puglia: scelte le due sedi. Ecco il...

Ivan Tischi, chi è il nuovo allenatore del Fasano

Ivan Tisci da calciatore ha giocato anche in Serie A, il debutto il 12 dicembre 1993 con la maglia del Genoa, a Marassi contro il Foggia. Poi Cosenza, Ospitaletto, Sora, gli anni a Pescara (dove è tornato tre volte), l'esperienza all'Avellino con Zdenek Zeman e quella al Foggia, ancora il Cervia per due anni, dove poi è stato anche direttore sportivo. Implicato nello scandalo scommesse nel 2011, decise di patteggiare per un anno di squalifica. Ha lavorato come collaboratore tecnico sia a Benevento che a Empoli e poi la voglia di rilanciarsi da primo in panchina a Bisceglie, con cui non è riuscito a raggiungere la salvezza, pur con buoni risultati.

Il commento del presidente D'Amico

«E’ un profilo di allenatore che seguivamo da diverso tempo - dice il presidente Franco D’Amico - dopo un’attenta analisi della situazione ed aver valutato una rosa di nomi, abbiamo optato per un tecnico che ha tutto per fare bene a Fasano».