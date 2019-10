Lecce, Farias ko: starà fuori per circa tre settimane

LECCE - Una brutta notizia per mister Liverani. Il tecnico romano dovrà rinunciare a Diego Farias per circa tre settimane. Il brasiliano era uscito sabato al termine del primo tempo della gara contro la Juventus per un problema muscolare. Gli esami estrumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Una grave perdita per il Lecce proprio nel momento in cui l'attaccante brasiliano aveva cominciato a dare un buon contributo alla squadra.

Non è tutto perché oggi lo sloveno Zan Majer ha svolto un lavoro personalizzato a causa di una infiammazione tendinea. La sua presenza è in forte dubbio per la gara di mercoledì sera, a Genova, contro la Sampdoria.





