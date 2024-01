Lecce, Facone chiama a raccolta il Salento: «Insieme per un altro traguardo»

Il portiere del Lecce Wladimiro Falcone sempre più leader dei giallorossi. Nella conferenza stampa di presentazione del match interno contro il Cagliari , l'estremo difensore giallorosso ha fatto un appello alla tifoseria salentina, perché la squadra è vicina a toccare i 23 punti (se dovesse vincere) conquistati nel girone di andata. Un bel bottino che riporta alle belle stagioni con Cavasin e Zeman. «Una nostra vittoria contro il Cagliari sarebbe un record per il Lecce , per cui cercheremo di vincere in tutti i modi, vogliamo il nostro pubblico al nostro fianco, perché in più di qualche occasione ci hanno aiutato a conquistare l'intera posta in palio anche, a volte, in modo inaspettato. Vogliamo chiudere in bellezza e raggiungere questo record».