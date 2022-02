Pisacane, la lettera d'addio: "Non è andata come immaginavo. Non c'è stato amore e questo mi dispiace"

Dopo la rescissione anticipata del contratto, la cui scadenza naturale era fissata al 30 giugno prossimo, Fabio Pisacane, 36 anni, ha voluto salutare Lecce e il Salento con un messaggio pubblicato sui social. Un gesto molto apprezzato dalla tifoseria giallorossa.

Il saluto

"Un vero sportivo, quando non vince, non punta il dito verso gli altri. Non dà la colpa al destino. Un vero sportivo analizza gli errori, capisce dove e cosa ha sbagliato e poi riparte: migliore.

Oggi si chiude la mia storia con il Lecce. Non è andata come volevo, come immaginavo e come sognavo.

Nonostante tutto, per me sarà sempre gratificante pensare che nella mia carriera ci sia stata questa splendida piazza. Non c’è stato amore e questo mi dispiace: forse ci siamo incontrati nel momento sbagliato.

Ma avrò sempre rispetto per questa città e questo club e affetto per chi, in questi pochi mesi, mi ha voluto bene".

Firmato Fabio. Un addio con stile dell'esperto difensore partenopeo trapiantato a Cagliari che lascia il Lecce dopo circa un anno con un bilancio di appena 10 presenze in serie B. Poche, davvero poche per un elemento con il suo curriculum. Purtroppo, la sua breve esperienza salentina è stata fortemente condizionata dagli infortuni.