Lucioni indica la strada per la A: "Niente calcoli, viviamo ogni partita come una finale. I tifosi ci daranno una mano"

Da buon capitano, Fabio Lucioni sa bene che per raggiungere l’obiettivo finale è assolutamente necessario rimanere sul pezzo fino all’ultimo istante di gioco del torneo cadetto 2021-2022, tra i più complicati degli ultimi venti anni. Proprio per questo motivo martedì, nell’ultimo giorno di vacanza concesso da Baroni, lo “zio” ha martellato tutti i compagni di squadra presenti all’Acaya per partecipare a una seduta di allenamento facoltativa....

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati