Fabio Liverani, morta la moglie Federica: il Lecce comunica il gravissimo lutto

Grave lutto per Fabio Liverani, 46 anni, ex calciatore e oggi allenatore del Cagliari in serie B: nelle scorse ore è morta la moglie Federica del tecnico originario di Roma, in passato centrocampista di Lazio, Fiorentina e Palermo e anche della Nazionale azzurra. Ad annunciarlo via social è stato il Lecce, una delle squadre allenate recentemente da Liverani nella sua carriera da tecnico e con cui aveva compiuto il doppio salto dalla Lega Pro alla serie A.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social in queste ore, tra cui anche quello del Cagliari (sua attuale squadra) e della Lega di Serie B. Si unisce al dolore anche il Bari: Il presidente Luigi De Laurentiis e tutta la SSC Bari si stringono a mister Fabio Liverani, ai suoi figli Mattia e Lucrezia e alla loro famiglia per la scomparsa prematura della cara moglie e mamma Federica. A loro giunga il sentito abbraccio di tutto il popolo biancorosso».

Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù. — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 20, 2022

C'è anche il messaggio della Lazio (sua squadra da calciatore)

La S.S. Lazio esprime profondo cordoglio a Fabio Liverani per la prematura scomparsa della moglie e partecipa al grande dolore dei figli Mattia e Lucrezia per la scomparsa dell'amata madre — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 20, 2022

Chi è Fabio Liverani, l'allenatore della cavalcata trionfale del Lecce

Fabio Liverani da calciatore ha giocato per Lazio, Fiorentina, Palermo, ha vinto una Coppa Italia in biancoceleste, prima del ritiro e della carriera da allenatore. Partito con il Genoa, ha allenato anche la Ternana, poi l'arrivo a Lecce e due campionati vinti consecutivi, con il salto, in due anni, dalla Serie C alla A, siglando una vera e propria epopea.

Chi è Federica, la moglie di Fabio Liverani

Secondo quanto emerge, Fabio e Federica si sarebbero separati ormai da diverso tempo. Liverani ha una nuova compagna, che lo ha spesso accompagnato nelle "uscite pubbliche". Con Federica, però, hanno due figli: Mattia (ha anche giocato nelle giovanili del Lecce) e Lucrezia.