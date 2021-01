Roma, è morto l'ex attaccante giallorosso Fabio Enzo. Originario di Cavallino, segnò il suo primo gol nel derby con la Lazio

Segnò il suo primo gol in Serie A in un derby capitolino, oggi la Roma piange la sua scomparsa. È morto Fabio Enzo, ex calciatore giallorosso e del Verona, che firmò la sua prima rete in carriera in una partita contro la Lazio finita 1-0 il 23 ottobre 1966.

Enzo, salentino nato a Cavallino (in provincia di Lecce), si è spento a 74 anni. Attaccante di ruolo, era arrivato in giallorosso dalla Tevere Roma - dopo avere indossato anche le maglie di Venezia e Salernitana - nel 1966: giocò nella Roma fino al 1968 e, dopo una piccola parentesi anche nel 1969, passò al Mantova, quindi al Napoli, al Verona, al Cesena e in diversi altri club.

“𝑈𝑛 𝑡𝑢𝑜 𝑔𝑜𝑙 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑑𝑒 𝑖𝑙 𝐷𝑒𝑟𝑏𝑦 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑖 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑒” L'#ASRoma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni 60, e si stringe al dolore dei suoi familiari pic.twitter.com/YUKpdJBKJ4 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 11, 2021

La Roma l'ha voluto ricordare con un post di cordoglio su Twitter: «Un tuo gol che decide il Derby è qualcosa che non si può descrivere. L'AS Roma piange la scomparsa di Fabio Enzo, attaccante giallorosso per tre stagioni negli Anni '60, e si stringe al dolore dei suoi familiari».

