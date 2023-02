La singolare protesta di Eziolino Capuano: mostra lo smartphone all'arbitro, poi lo lancia in campo. Il video

Eziolino Capuano mostra il telefono all'arbitro e poi lo pancia verso il campo. La protesta singolare è dell'allenatore del Taranto ed è avvenuta sabato dopo il fischio finale della partita tra il Potenza e i rossoblù. L'episodio del gol fantasma ha fatto letteralmente infuriare i tifosi ionici, e anche il tecnico ha avuto da ridire. Un video, postato su Twitter nelle scorse ore, rivela la protesta singolare e spontanea alla fine della partita. Sullo schermo dello smartphone, probabilmente, una foto che mostrava il pallone dentro.

Capuano che lancia il telefono dopo la mancata assegnazione del gol pic.twitter.com/VuCX2tUZdM — Tackle DURO (@tackleduro) February 25, 2023

Cos'è successo

All'84esimo di Potenza-Taranto, con i lucani in vantaggio per 1-0, la palla su un calcio di punizione di Valerio Labriola finisce in rete ma l'arbitro non vede e la ritiene fuori. Non è gol. Eppure il pallone sembra, dalle immagini, evidentemente al di là della linea di porta. Una svista evidente che ha fatto infuriare il Taranto. A fine gara, per altro, il club rossoblù ha preferito evitare di rilasciare dichiarazioni, chiudendosi in silenzio stampa. Non è il primo episodio per il quale il Taranto recrimina in questo campionato.