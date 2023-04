27' - Punizione fishciata a Pezzella al limite dell'area toscana per essersi portato il pallone sul destro, batte Strefezza sulla barriera.

21' - Ammonito Blin, giallo pesante: salterà il Napoli

20' - L'Empoli, con Bandinelli, prende un'ammonizione da calcio d'angolo a suo favore. Fermato Strefezza in azione di ripartenza. Pochi spazi, prevalgono i lanci lunghi

15' - Nel primo quarto d'ora succede poco, il gioco si svolge prevalentemente a centrocampo. L'impressione è che l'importanza del match freni le due squadre, comunque distanti dalla zona B. Il primo tiro è di Caputo, bloccato da Falcone.

8' - Tifosi giallorossi presenti in buon numero

7' - Dopo cinque minuti le due squadre continuano a studiarsi. Il Lecce si fa vedere con un tiro alto di Strefezza dopo un'uscita sbagliata dell'Empoli.

ore 19.30 - Il Lecce con Banda dal primo minuto nel tridente d'attacco con Strefezza e Colombo. Mister Baroni affida una maglia da titolare anche a Pezzella, mentre Tuia sostituisce lo squalificato Umtiti.

ore 18.55 - In campo anche l'Empoli

ore 18.52 - Lo speaker dello stadio conferma l'inizio di Empoli-Lecce per le 19.30

ore 18.50 - Il Lecce al completo è in campo per il riscaldamento.

Ore 18.42 - In campo al "Castellani" entrano i portieri delle due squadre per il riscaldamento prepartita. Perisan da un lato, Falcone dall'altro. Lo stadio va via via riempiendosi. Tutto lascia supporre lo start alle 19.30.

Le formazioni ufficiali

Empoli(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Piccoli, Caputo. In panchina: Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Grassi, De Winter, Henderson, Satriano, Pjaca, Fazzini, Destro, Tonelli, Cambiaghi, Stojanovic, Haas, Vignato. Allenatore: P. Zanetti



Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Banda. In panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Di Francesco, Helgason, Ceccaroni, Gallo, Ciucci, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Cassandro. Allenatore: M. BaroniFabbri di Ravenna

Empoli-Lecce, si gioca alle 19.30. La gara è valida per la 28a giornata del campionato di calcio di serie A. Al "Castellani" si affrontano due formazioni reduci da quattro sconfitte consecutive, il Lecce senza segnare neppure un gol, e per questo a caccia del pronto riscatto in chiave salvezza. La sconfitta del Verona e il pareggio tra Spezia e Salernitana hanno evitato scossoni in coda. Giallorossi a 27 punti sempre a +8 sulla terz'ultima, toscani 28 punti a +9.

Ritardo di un'ora per un principio d'incendio

Principio di incendio nello spogliatoio dell'Empoli allo stadio Castellani a pochi minuti dal fischio d'inizio del posticipo del lunedì contro il Lecce, in programma alle 18.30. I vigili del fuoco si sono attivati immediatamente per far rientrare l'emergenza e per spegnere l'incendio causato probabilmente da un cortocircuito. Estintori e idranti hanno evitato il peggio. Alle 17.30 la situazione era già più tranquilla ma resta in piedi l'ipotesi di un posticipo in serata, dopo che in un primo momento si era pensato a uno spostamento di un quarto d'ora. Subito slittata l'ipotesi fischio d'inizio alle 18.45. I calciatori del Lecce (chi con le scarpe da ginnastica, chi con le ciabatte) intorno alle 18 sono scesi in campo e hanno effettuato alcuni palleggi. Verso le 18.20 sono rientrati negli spogliatoi. Sugli spalti ci sono i tifosi di entrambe le squadre. Si resta in attesa di una decisione, molto probabile l'inizio alle 19.30.