45' - Gallo al posto di Dorgu nella ripresa

Al termine del primo tempo il Lecce pareggia a Empoli per 0-0 in un match abbastanza equilibrato in cui ci sono state pochissime occasioni da gol da entrambe le parti. Ha iniziato bene l'Empoli, poi il Lecce ha preso le misure e ha cercato di fraseggiare in mediana lanciando in profondità il tridente composto da Banda a sinistra, Piccoli al centro dell'attacco e Sansone a destra. Di Banda e Sansone i tentativi senza esito. L'Empoli è stato costretto a sostituire per infortunio Caputo e Bereszynski. Dopo 45 minuti permane l'equilibrio.

45' - L'Empoli perde per infortunio anche Bereszynski

44' - Tiro di Banda, col destro, respinto dal portiere

42' - Si fa male Caputo, è costretto a uscire

40' - Il Lecce insiste a sinistra, dove ci sono Dorgu e Banda, e guadagna il terzo angolo senza esito

36' - Ammonito l'ex Maleh

35' - Il Lecce torna in avanti ma non riesce ad essere pericoloso

27' - Luperto vicino al gol, sinistro di poco fuori

26' - Falcone respinge un tiro di Cambiaghi che si era involato dopo aver vinto un contrasto con Dorgu

24' - Ottima azione costruita dal Lecce, Piccoli calcia fuori

20' - Dopo venti minuti di gioco c'è equilibrio

18' - Piccoli vicino al gol per il Lecce, il portiere libera di pugno

17' - Il Lecce pericoloso con le incursioni di Banda

15' - L'Empoli torna in attacco con un tiro dal limite deviato in angolo. Corner per l'Empoli con il Lecce che marca a zona. Cancellieri per Caputo di poco fuori

12' - Tridente con Sansone, Piccoli e Banda, più Oudin, Gonzalez a supporto, con Ramadani in cabina di regia.

10' - Andreazzoli non ha mai battuto D'Aversa, il Lecce non ha mai vinto a Empoli

7' - Reazione Lecce, colpo di testa di Pongracic che il portiere toscano mette in angolo

5' - Calcio di punizione per l'Empoli dal limite dell'area e pallone che, calciato a giro di Bastoni, termina alto di poco

3' - L'Empoli prova subito a giocare sul terreno reso viscido dalla pioggia, Gonzalez viene ammonito per fallo al limite dell'area.

0' - Piccoli gioca dal primo minuto.

Questa la novità più rilevante nell'undici di D'Aversa

Il Lecce in campo al "Castellani" di Empoli per il posticipo della 15a giornata del campionato di calcio di serie A. I giallorossi non vincono dal 22 settembre e affrontano un avversario che lotta, come loro, per non retrocedere in serie B. Queste le formazioni ufficiali: