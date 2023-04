La promessa di Caprile: «Bari in Serie A? Mi tatuo un galletto sulla chiappa»

«Se il Bari va in Serie A mi tatuo un galletto sulla chiappa». La promessa è di Elia Caprile e gli è stata strappata da Cronache di spogliatoio in una lunga diretta su Twitch, come annunciato sulla pagina Facebook. La promessa e un dazio da pagare in caso di Serie A. Ma non solo.

Il racconto di Caprile

«Nello spogliatoio vengo massacrato continuamente! Dicono che sono scarso, un miracolato, che sto facendo bene solo per merito di Valerio Di Cesare, che a 40 anni ci sta trascinando. Io sono uno che rosica spesso. Mi hanno fatto trovare un osso nel mio posto in spogliatoio e rimarrà lì fino alla fine del campionato. Cheddira dopo il ritorno dal Mondiale ha pagato la merenda allo stadio, ma ancora nessuna cena. Ci stiamo provando, ma è un po’ tirchio…», ha detto Caprile.