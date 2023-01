Infortunio all'arbitro dopo 15': partita sospesa in Eccellenza pugliese

Partita sospesa dopo 15' per un infortunio all'arbitro. Capita anche questo - ironia del destino, a volte beffardo - nel campionato di Eccellenza pugliese. Durante Foggia Incedit-Manfredonia, gli ospiti (primi in classifica nel girone A di Eccellenza) sono passati in vantaggio al 7' con gol dell'ex Matino Giambuzzi. Poi dopo appena un quarto d'ora l'infortunio occorso al signor Marco Granillo della sezione di Napoli, che ha avuto problemi a un polpaccio.

Cosa dice il regolamento

Se si fosse trovato un arbitro entro 45' la partita avrebbe potuto anche continuare. E invece, non essendoci il quarto uomo in Eccellenza, la partita è stata sospesa. Riprenderà con l'1-0 per il Manfredonia e con 75' da giocare.