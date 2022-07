Eccellenza, resta il doppio girone ma arrivano i playoff

Cambia il format del campionato di Eccellenza pugliese: il doppio girone viene confermato, ma dalla stagione 2022/23 ci saranno playoff e playout, per determinare la promozione in Serie D (che resta una) e le retrocessioni in Promozione.

Voto unanime dell'assemblea

Alla base della parziale modifica regolamentare c’è la volontà dei club aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2022/2023, espressa quasi all’unanimità in occasione del Meeting organizzato a Bari dal C.R. Puglia LND lo scorso mercoledì 6 luglio. La suddetta richiesta, formalizzata alla Lega Nazionale Dilettanti attraverso una nota del Presidente Vito Tisci in attesa della prevista autorizzazione, è stata inoltrata a Roma nella giornata odierna supportata dal nuovo format del Campionato Regionale di Eccellenza in deroga all’articolo 49 delle N.O.I.F. anche per la corrente stagione sportiva.