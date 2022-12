Clamoroso in Eccellenza pugliese: la partita dura 20 secondi, poi 3-0 a tavolino. Ecco cosa è successo

Una forma di protesta... singolare. Il Polimnia a Manfredonia, nella partita di Coppa Italia di Eccellenza, è sceso in campo con sette uomini (tutti under). E quando uno di loro si è accasciato al suolo, dopo appena venti secondi (per infortunio o presunto tale) l'arbitro ha dovuto fischiare la fine dell'incontro. Una protesta singolare, tanto più che non si ricordano a memoria casi del genere. Tre a zero a tavolino, con il Manfredonia che alla fine fa un allenamento e porta a casa la partita così, senza giocare.

Polimnia-Manfredonia, cosa è successo

A spiegare la propria versione dei fatti la squadra di Polignano a Mare, che dichiara di esser stata a Manfredonia con 19 calciatori ma che ad alcuni dirigenti sia stato chiesto il biglietto d'ingresso allo stadio. Lo stesso club barese ha dato la propria versione dei fatti tramite una nota stampa, pubblicata sui propri canali. Gli attriti risalirebbero alla partita d'andata, adesso il giudice sportivo non dovrà far altro che prendere atto di quanto successo. Ma le polemiche non finiranno di certo qui.