Eccellenza pugliese, un errore nella compilazione della distinta: il giudice dispone la ripetizione della gara

Ugento-Manduria, giocatasi lo scorso 2 ottobre e terminata 3-2 in favore dei biancoverdi di Passiatore, dovrà ripetersi: annullato, perciò, il punteggio maturato sul rettangolo verde. Secondo il Giudice Sportivo, la società messapica avrebbe violato la regola 3.8 del regolamento vigente in merito ai calciatori di riserva indicati (su un apposito portale avviato a partire dal 30 giugno 2022) nella distinta di gara: undici riserve per il Manduria e non nove come da regolamento. Fondato, dunque, il ricorso dell'Ugento che ha così ottenuto quanto chiesto: la gara è irregolare e dovrà essere ripetuta in data da destinarsi.