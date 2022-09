Domani il derby Foggia-Virtus Francavilla

Il derby Foggia-Virtus Francavilla di domani sera chiude la terza giornata del campionato di calcio di serie C, girone C. Un derby che mette di fronte i rossoneri di Boscaglia, reduci da un avvio da incubo con due sconfitte (1-3 in casa con il Latina, 0-3 a Picerno), e gli "imperiali" di Calabro che, al contrario, vantano 4 punti in classifica grazie al pareggio esterno con la Turris (2-2) e alla vittoria interna sul Messina (1-0). «Il Foggia ha due esterni di centrocampo – ha detto Calabro in conferenza stampa - che fanno una buona fase offensiva, così come gli attaccanti. Per me è una squadra che è solo in crisi di risultati perché ho visto nelle due gare perse che sono stati



gli episodi a cambiare la gara». E sulla sua Virtus aggiunge: «Ho dei dubbi per la formazione ma sono dubbi naturali perchè i giocatori stanno tutti bene. Ho la possibilità, viste le caratteristiche dei giocatori, di cambiare la partita, modificando il modulo. Anche col Foggia incideranno però gli episodi e i duelli individuali». Si gioca alle ore 21 di giovedì 15 settembre 2022.

Le probabili formazioni

Foggia (4-2-3-1): Nobile; Leo, Di Pasquale, Sciacca, Costa; Petermann,

Frigerio; Peralta, Schenetti, Iacoponi; Ognuseye. A disposizione:

Dalmasso, Malomo, Garattoni, Nicolao, Di Noia, Chierico, Papazov,

Peschetola, Tonin, D’Ursi, Odjer, All: Boscaglia

Virtus Francavilla (3-5-2): Avella; Idda, Miceli, Caporale; Cisco,

Tchetchoua, Risolo, Murilo, Pierno; Maiorino, Patierno. A disposizione:

Romagnoli, Cardoselli, Perez, Giorno, Mastropietro, Solcia, Ejesi,

Carella, Enyan, Macca, Ekuban, Minelli. All: Calabro