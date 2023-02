Domani alle 20.45 c'è Bari-Venezia. Molina: "Dimostrerò il mio valore"

Il Bari domani sera ospita al San Nicola il Venezia per la 27a giornata del campionato di calcio di serie B. Il Venezia è un’altra delle grandi deluse del campionato. La squadra biancorossa non avrà a disposizione Maita e Folorunsho, oltre a Ceter, dall’altra parte mancheranno Jajalo, dopo l'infortunio nell’ultimo incontro di campionato, quello giocato in casa contro il Cagliari e Hristov, espulso sabato scorso e quindi squalificato. Assenti anche Beghetto e Modolo, fermati da un infortunio. Il tecnico biancorosso Mignani dovrà cercare soluzioni, tenendo conto di infortuni, squalifiche e della sfida di Ascoli di domenica prossima.

Intanto è stato presentato al San Nicola Salvatore Molina, centrocampista protagonista del buon momento della squadra. «A me piace giocare, principalmente a centrocampo, anche se negli anni ho ricoperto più spesso il ruolo di esterno. A Monza ero ai margini, fuori rosa. Il ds Polito mi ha cercato e ho colto questa opportunità. Sono in scadenza di contratto e cerco di dimostrare il mio valore per un possibile rinnovo», le sue parole. «Rispetto a dieci anni fa sono un calciatore più consapevole dei propri mezzi, e nel complesso più maturo. Segno poco? Prediligo altri aspetti, ma devo lavorare ancora tanto sulle conclusioni perché i miei numeri sono troppo bassi. Voglio tornare in A da protagonista, sin qui sono stato una comparsa», ha aggiunto. «Non so se sarò in campo, decide il tecnico. Il Venezia è una formazione forte e fisica. Sarà una gara difficile. Noi giocheremo ogni partita al massimo. Alla fine vedremo dove arriveremo», ha concluso.