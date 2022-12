Due docufilm su Fefè De Giorgi e sull'Italia campione del mondo: le produzioni di Rai e Sky. Ecco dove e quando vederli

Due docufilm sulle imprese della nazionale italiana di pallavolo guidata da Fefè De Giorgi (il coach campione del mondo, salentino di Squinzano). L'annuncio arriva direttamente dalla Federazione Italiana Pallavolo: il primo andrà in onda già domani sera su Sky, il secondo - invece - è un prodotto Rai. Nel dettaglio i due progetti presentati ieri a Bologna in occasione della Hall of Fame della pallavolo italiana.

"Un anno straordinario" - Rai 2

Il primo dal titolo “Un anno straordinario”, è un docufilm sulla memorabile impresa della Nazionale maschile capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e la cavalcata delle azzurre di Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022. Il documentario, realizzato da A.F. Project per Rai Sport, patrocinato e coprodotto dalla Federazione Italiana Pallavolo, vuole essere occasione per raccontare le azzurre e agli azzurri capaci in sole due stagioni sportive di raggiungere risultati straordinari. Il film, che andrà in onda su Rai 2 il 13 gennaio e disponibile anche su Rai Play, farà rivivere le emozioni di quegli indimenticabili momenti attraverso il racconto dei protagonisti che con le loro gesta hanno scritto un nuovo, importante capitolo della storia del volley italiano e mondiale.

"Ragazzi d'Oro" - Sky Sport

L’altro è il docufilm Sky “Ragazzi d’Oro” che racconta il percorso della fantastica vittoria nel Campionato del Mondo ventiquattro anni dopo l’ultimo successo iridato maschile. A rendere frizzante il film, in onda in prima visione tv venerdì 16 dicembre su Sky Sport Uno e disponibile anche on demand, ci saranno gli interventi del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi e degli azzurri campioni del mondo. Il docufim percorrerà le tappe del viaggio mondiale, un racconto che non si concentra solo sul campo, ma lascia spazio alle emozioni dei protagonisti.