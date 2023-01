Disordini dopo il match Manduria-Città di Gallipoli: Daspo di tre e cinque anni per tre tifosi

Il Questore di Taranto Massimo Gambino ha firmato tre provvedimenti di Daspo (acronimo di «Divieto di accedere alle manifestazioni sportive») nei confronti di altrettanti supporters della squadra Città di Gallipoli (attualmente prima nel campionato di Eccellenza) per i disordini avvenuti allo stadio 'Dimitri' di Manduria l'11 dicembre 2022 in occasione dell'incontro di calcio contro il Manduria, valido per la tredicesima giornata del campionato pugliese di Eccellenza-Girone B.

Identificati i facinorosi

Gli ultrà gallipolini, rispettivamente di 45, 34 e 30 anni, sono stati indentificati come presunti responsabili di un tentativo di aggressione nei confronti della tifoseria locale. Al termine dell'incontro di calcio, i tre sostenitori della squadra ospite avrebbero cercato lo scontro con la tifoseria del Manduria e, armati di grosse aste, si sarebbero diretti all'esterno dello stadio verso il loro settore. Le Forze dell'Ordine presenti sul posto evitarono il contatto, riuscendo a bloccare i tre esagitati, uno dei quali provò anche, senza successo, a danneggiare alcune auto parcheggiate.

Al 45enne - con precedenti per simili reati - e al 34enne gli agenti hanno notificato un Daspo della durata di 5 anni, mentre per il terzo tifoso identificato la misura avrà la durata di 3 anni. Proseguono le attività di identificazione di altri tifosi, anche del Manduria, in relazione ai disordini avvenuti dopo l'incontro di calcio, che terminò con il risultato di 0-0.