Diretta Napoli-Lecce, Elmas porta in vantaggio gli azzurri, poi il capolavoro di Colombo

Il Lecce a Napoli per una partita che può valere tanto, soprattutto per dare un segnale dopo le buone prove delle prime tre giornate, che hanno fruttato però un solo punto (il pari contro l'Empoli). Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale e le formazioni ufficiali.

Napoli-Lecce: il primo tempo

Calcio di rigore per il Lecce. Neombele atterra un area Di Francesco e per il sig. Marcenaro è rigore. Dopo il controllo Var viene confermata la massima punizione. Ma Colombo sbaglia: para Meret. Dopo 2', al 27', il gol del Napoli: Elmas deposita in rete su assist di Politano. Alla mezzora il gol del pari di Lorenzo Colombo, con un gran tiro da fuori area. Gol bellissimo dell'attaccante ex Milan e Spal.

Napoli-Lecce: il prepartita

Giallorossi in campo al “Maradona” di Napoli, in occasione della gara valida per la



quarta giornata del campionato di serie A. Hjulmand e compagni sono pronti ad affrontare il Napoli di mister Spalletti nella bolgia dello stadio partenopeo. Dopo il primo punto conquistato domenica scorsa al Via del Mare contro l’Empoli di Zanetti, il Lecce di mister Baroni proverà a muovere ancora la classifica a cospetto di un avversario proibitivo sulla carta e reduce dal pareggio di Firenze. Al ben rodato 4-2-3-1 del Napoli, il Lecce non si snatura e risponde con un coraggioso 4-3-3. Arbitra il signor Matteo Marcenaro della Sezione Aia di Genova.

Napoli-Lecce: le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Pezzella; Askildsen, Hjulmand, Helgason; Di Francesco, Colombo, Banda

Mercato: ufficiale l'arrivo di Remi Oudin

«L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Remi Oudin dal Bordeaux. L'esterno offensivo francese classe '96 è già a Lecce ed ha sostenuto le visite mediche», con una nota il club ha ufficializzato l'arrivo dell'esterno francese.