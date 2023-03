Diretta Lecce-Torino, scontro salvezza al Via del Mare. Partita iniziata

Lecce, prendilo per le corna. Arriva il Torino al Via del Mare e la squadra di Baroni punta al successo per arrivare a quota 30 punti e avvicinare ancora di più la salvezza. Nel lunch match (calcio d'inizio alle 12.30) i giallorossi hanno l'obiettivo di rialzarsi dopo le due sconfitte nelle ultime due partite (tra Sassuolo e Inter).

Tutto esaurito al Via del Mare, che per l'occasione riabraccia due idoli della tifoseria salentina: Juan Barbas (Beto) e Pedro Pascaulli, che saranno celebrati con una targa in mezzo al campo prima della gara. Il loro Lecce, alla fine degli anni 80, si salvò in uno scontro diretto con il Toro. Che sia di buon auspicio?

Lecce-Torino, la diretta

1' Partita iniziata al Via del Mare. Lecce in maglia bianca, Toro in casacca granata. Prima dell'inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.

Tutto pronto al Via del Mare. Le squadre stanno effettuando il riscaldamento pre-partita. Cerimonia con Beto Barbas e Pedro Pasculli, tanti applausi da parte del pubblico già presente.

Le formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

TORINO (3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

Su Quotidiano la partita in diretta testuale, clicca f5 per aggiornare la pagina e seguire la gara.