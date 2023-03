Diretta Lecce-Torino 0-2, doppio vantaggio granata e Baroni gioca con le quattro punte

Lecce-Torino, la partita in diretta.

30' Cambio nel Lecce: fuori Gonzalez dentro Banda. Baroni opta per un 4-2-3-1.

22' Il Lecce cerca di riaprirla. Un paio di occasioni per i ragazzi di Baroni che hanno protestato per un presunto tocco di mano in area del Toro.

11' Spinge il Lecce! Pericoloso l'esterno francese Oudin dall'interno dell'area di rigore, si salva il Toro.

1' Inizia il secondo tempo.

Doppio cambio per il Lecce: fuori Di Francesco dentro Oudin, fuori Ceesay dentro Strefezza.

Fine primo tempo: Lecce-Torino 0-2. Il Toro chiude in doppio vantaggio all'intervallo. In tre minuti, dal 20' al 23', il doppio colpo fin qui fatale ai giallorossi, dopo un buon avvio dei ragazzi di Baroni, che dopo l'uno-due non sono però riusciti a reagire e a creare occasioni nitide da gol. Non una gara brillante nel complesso per il Lecce, che rientra negli spogliatoi con la consapevolezza che servirà tutta un'altra prova nella ripresa per agguantare il pareggio. L'urlo della Nord mentre le squadre lasciano il campo: «combattere per noi»

32' Accenno di rissa nei pressi della panchina del Lecce dopo un brutto fallo su Strefezza. Ammoniti Ilic e Milinkovic Savic per il Toro, Strefezza per il Lecce. Allontanati dalle panchine un dirigente del Torino e Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce.

29' Il Lecce prova a reagire. Ammoniti nel frattempo Buongiorno e Gonzalez.

23' Lecce-Torino 0-2. Uno-due del Toro. Doppio vantaggio. Ha segnato Sanabria con un tap-in sotto misura dopo una bella azione di Radonjic, che ha saltato sul posto Baschirotto e ha servito al bomber una palla d'oro solo da spingere dentro.

20' Lecce-Torino 0-1. Toro in vantaggio! Gol di Singo. Su una palla pennellata dal limite dell'area di rigore, arriva il terzino dei granata e la spinge in fondo al sacco. Gara in salita per il Lecce nonostante un avvio promettente.

8' Buon avvio del Lecce. Primi minuti di possesso giallorosso pur senza creare vere occasioni da gol.

1' Partita iniziata al Via del Mare. Lecce in maglia bianca, Toro in casacca granata. Prima dell'inizio un minuto di silenzio in memoria delle vittime della tragedia di Cutro.

Tutto pronto al Via del Mare. Le squadre stanno effettuando il riscaldamento pre-partita. Cerimonia con Beto Barbas e Pedro Pasculli, tanti applausi da parte del pubblico già presente.

Lecce-Torino pre-partita

Lecce, prendilo per le corna. Arriva il Torino al Via del Mare e la squadra di Baroni punta al successo per arrivare a quota 30 punti e avvicinare ancora di più la salvezza. Nel lunch match (calcio d'inizio alle 12.30) i giallorossi hanno l'obiettivo di rialzarsi dopo le due sconfitte nelle ultime due partite (tra Sassuolo e Inter).

Tutto esaurito al Via del Mare, che per l'occasione riabraccia due idoli della tifoseria salentina: Juan Barbas (Beto) e Pedro Pascaulli, che saranno celebrati con una targa in mezzo al campo prima della gara. Il loro Lecce, alla fine degli anni 80, si salvò in uno scontro diretto con il Toro. Che sia di buon auspicio?

Le formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. Allenatore: Baroni.

TORINO (3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic; Sanabria. Allenatore: Juric.

