Bologna-Lecce, il Var e Ferguson puniscono i giallorossi. Baroni cambia tutto all'intervallo

Il Lecce in campo al Dall’Ara contro il Bologna con un solo obiettivo: continuare a muovere la classifica. Dopo aver scontato il turno di squalifica, il Lecce ritrova capitan Hjulmand al comando della linea mediana. Baroni disegna il collaudato 4-3-3 con Strefezza, Ceesay e Banda in attacco, mentre Thiago Motta si affida al 4-2-3-1 con Arnautovic supportato alle spalle da Aebischer, Ferguson, Barrow. Arbitra la gara valevole per l’undicesimo turno di campionato il sig. Simone Sozza della sezione Aia di Seregno.

Aggiornamenti live: secondo tempo

Il Lecce cambio uomini e modulo. Baroni passa al 4-2-3-1, con gli ingressi di Oudin e Di Francesco (per Askildsen e Banda).

Aggiornamenti live: primo tempo

Un Lecce svagato torna negli spogliatoi del Renato Dall’Ara sotto di due gol. I giallorossi hanno subito il momentaneo 1-0 su un calcio di rigore molto generoso provocato da Gendrey e trasformato da Arnautovic al 13’. Gli uomini di Baroni hanno accusato il colpo continuando a subire le sortire offensive del Bologna sino al raddoppio firmato da Ferguson. Lo scozzese segna di testa sugli sviluppi di un corner al 35’ mettendo in discesa la partita. Hjulmand e compagni non sono mai riusciti ad affacciarsi dalle parti di Skorupski archiviando un primo tempo da dimenticare dopo due minuti di recupero.

Ferguson raddoppia al 35’. Lo scozzese segna di testa sugli sviluppi di un corner

Arnautovic porta in vantaggio i padroni di casa su calcio di rigore al 13’ spiazzando Falcone

Partita iniziata.

Bologna-Lecce, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Medel, Dominguez, Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Motta

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni