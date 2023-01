È morto Diego Giannattasio, ha girato la Puglia da calciatore: quante vittorie con Lecce e Brindisi

È morto oggi Diego Giannattasio, ex calciatore e allenatore, un pezzo di storia di tutti i grandi club pugliesi. Legato in maniera indissolubile al Brindisi, con cui ha giocato oltre 100 partite in carriera, vincendo il campionato di Serie C nel 1971/72 e giocando poi da titolare le due stagioni seguenti in B. Ha giocato nel 1974/75 anche nel Bari, una breve parentesi di ritorno al Brindisi e poi due stagioni al Lecce, anche qui da vincente. In giallorosso ha vinto ancora il campionato di Serie C, la Coppa Italia semiprofessionisti e la Coppa Italo-inglese per semiprofessionisti, con Mimmo Renna in panchina.

Diego Giannattasio da allenatore

Era partito da Matera, dopo aver fatto le giovanili nel Teramo e nel Bari, e con i biancazzurri della città dei sassi ha collezionato quasi 300 apparizioni in carriera, tra il 1965 e il 1971, e il 1977 e il 1981. Da allenatore, in Puglia, ha seduto sulle panchine di Trani, Altamura, Molfetta e Taranto. Ha vinto, poi, due campionati Primavera con il Perugia a metà anni '90.