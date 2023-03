Delio Rossi è il nuovo allenatore del Foggia

Adesso c'è la fumata bianca: Delio Rossi sarà il nuovo allenatore del Foggia. Stando a quanto riportato da SkySport l'ex tecnico di Lecce, Lazio e Fiorentina firmerà un accordo con i Satanelli fino al 30 giugno 2024. In lizza, sembrava esserci anche un altro tecnico ex giallorosso, ossia Serse Cosmi.

Alla fine l'ha spuntata Rossi che ha sciolto le ultime riserve. Il Foggia è sesto in Serie C, a quattro giornate dalla conclusione della stagione regolare.

Quarto allenatore per i rossoneri

Inizialmente, il presidente Canonico non aveva intenzione di scegliere un quarto allenatore (dopo Boscaglia, Gallo e, per ultimo, Somma, dimessosi dopo il blitz di sabato del Monterosi allo Zaccheria). La situazione, però, è cambiata perché, dopo la partita di Messina in programma domenica, il Foggia tornerà nelle mani di Delio Rossi, tecnico particolarmente esperto alla ricerca di un’avventura importante per potersi rilanciare definitivamente.